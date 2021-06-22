FED Başkanı Jerome Powell ne zaman konuşacak?

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisinde vereceği ifade metni ortaya çıktı. Önceden hazırladığı ifadesinde Powell, enflasyonun son aylarda belirgin şekilde yükseldiğini belirtti ve bu durumu çeşitli etkenlere bağladı. Bunlar arasında geçen yıl pandeminin başlangıcındaki keskin fiyat düşüşlerini, yüksek benzin fiyatlarını, daha sonrasında ise ekonominin kısmen açılmasıyla tüketici harcamalarındaki hızlı artışı ve tedarik zincirindeki aksamaları saydı.

Powell, FED’in hedeflediği yüzde 2'lik enflasyon oranına atıfta bulunarak, "Bu geçici arz etkileri azaldıkça, enflasyonun uzun vadeli hedefimize doğru gerilemesi bekleniyor" dedi.

FED BAŞKANI JEROME POWELL NE ZAMAN KONUŞACAK?

FED Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisinde saatler 14.00'ı gösterdiğinde ifade verecek.