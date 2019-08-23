Fed Başkanı Powell, merakla beklenen sunumunu yaptı. 13 sayfalık bir metni sunan Powell piyasalar için önemli açıklamalarda bulundu.

Bu dönemde yüskek değil düşük enflasyonun problem olduğunu belirten Powell, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaştığını söyledi.

Powell, son Fed toplantısından bu yana çok değiştiğinin altını çizerek, "Yavaşlayan global büyüme, ticaret politikası belirsizlikleri, cansız enflasyon olumlu görünüm üzerinde baskı yaratıyor." dedi.

Gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ve söyleyen Powell, "Çin'den ithalata yeni tarifeleri, global yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve Brexit gibi jeopolitik gelişmeleri not ettik" derken ciddi risklerle karşı karşıya olan ekonomiyi rayına oturtmak için çalıştıklarını ve yavaşlamanın ABD ekonomisini vurması durumunda Fed'in teşvik sağlayacağını söyledi.

Ticaret savaşlarının işletme yatırımlarına ve güveni zarar vermesi, "kötüleşen" global büyümeye katkı vermesi halinde Fed'in uygun para politikasını belirleyeceğini vurgulayan Powell para politikası hakkında da çok da net olmayan açıklamalarda bulundu.

"ABD ekonomisi şu anda olumlu bir konumda, Fed büyümeye uygun şekilde hareket edecek." diyen Powell, sağlıklı ABD ekonomisinin daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyduğu önermesinin genel itibarıyla doğrulandığını iddia etti.

Açıklamaların ardından dolar endeksi değer kaybetse de, gelişen ülke paraları karşısında değer kazandı. Spot altın fiyatı ise yüzde 1 primli ve yeniden 1510 doları geçti.

Donald Trump ise "Alışıldığı gibi Fed hiçbir şey yapmadı." dedi ve tek sorum şu, "Powell mı yoksa Başkan Şi mi daha büyük düşman?" şeklinde bir mesaj paylaştı.