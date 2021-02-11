Fed Başkanı Powell'dan istihdam çağrısı

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerlere iş bulma kampanyasına atıfta bulunarak salgından sonra ABD'lileri işe döndürmek için ulusal istihdam kampanyası başlatılması çağrısında bulundu.

Powell özellikle azınlıklara ve düşük gelirli olup işinden olanlara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Powell "Kaç kişinin işinden olduğu ve bazılarının pandemi sonrası ekonomi koşullarından dolayı işe geri dönmekte zorlanma ihtimali düşünüldüğünde en üst düzeyde istihdam sağlamak parasal destekten fazlasına gereksinim duyacaktır.

Özel ve kamu destekli toplumsal bir girişim başlatmak şart" dedi. Powell ekonomik toparlanmanın ve isteyen herkesin iş bulması

için hem kısa vadeli politikalar hem de uzun vadeli yatırımlar gerektirdiğini de söyledi.

Fed halihazırda hanehalkı ve şirketler için borçlanma maliyetlerinin olabildiğince düşük tutulacağına söz vermişken Powell'ın yaptığı açıklamalar ABD Başkanı Joe Biden ve eski Fed başkanı, yeni Maliye Bakanı Janet Yellen'ın hırslı harcama önerileriyle örtüşüyor.