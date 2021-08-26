Fed Başkanı Powell'dan Jackson Hole'da varlık alımlarıyla ilgili güçlü bir sözle yönlendirme beklenmiyor

AA

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finans oyuncularını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyum, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle planlananın aksine bu yıl da sanal olarak gerçekleştirilecek.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen ve "merkez bankacılarının Davos"u olarak kabul edilen sempozyumun bu yılki teması "Düzensiz Bir Ekonomide Makroekonomik Politika" olarak belirlendi.

Küresel yatırımcılar ise Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda cuma günü vereceği mesajlara odaklandı.

- Varlık alımlarını azaltma zamanlamasına yönelik ipucu verip vermeyeceği merak konusu

Fed'in takviminde yer alan bilgilerde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın temasının "Ekonomik Görünüm" olacağı belirtildi.

Merakla beklenen konuşmanın başlığının geçen yılın aksine oldukça genel olduğu dikkati çekti.

Fed Başkanı Powell'ın geçen yıl Jackson Hole'da yaptığı konuşmanın başlığı bankanın takviminde "Para Politikası Çerçevesi İncelemesi" olarak yer almıştı. Powell, geçen yılki toplantıda Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini açıklayarak, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

Powell'ın Fed'in varlık alımlarını azaltma zamanlamasına yönelik ipucu verip vermeyeceği ise büyük bir merak konusu.

Fed Başkanının konuşmasında ekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulunması beklenirken analistler, varlık alımlarının azaltılması konusunda güçlü bir sözle yönlendirme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınının ekonomiye yönelik risklerinin devam ettiğine işaret eden analistler, Powell'ın açıkça mesaj vermekten kaçınacağını ifade etti.

- "Güçlü bir sözle yönlendirme beklemiyoruz"

Moody's Analytics Kıdemli Ekonomisti Ryan Sweet, AA muhabirine, Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole konuşmasında varlık alımlarının azaltılması konusunda herhangi bir yönlendirme yapma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Sweet, "Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada, merkez bankasının aylık varlık alımlarının azaltılmasının zamanlaması ve bileşimi hakkında güçlü bir sözle yönlendirme yapmasını beklemiyoruz. Bunu yapması şaşırtıcı olur çünkü bu Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önünden gitmek olur ve başkanlar genellikle bundan kaçınır." dedi.

Fed'in varlık alımını azaltma zamanlamasına dair beklentilerini de dile getiren Sweet, "Fed'in varlık alımını azaltma planlarını eylül ayında açıklamasını ve 2022'deki her bir FOMC toplantısında 15 milyar dolarlık indirimin gerçekleşmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sweet, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının "otomatik pilotta" olmasını istediğinin sinyalini verdiğine işaret ederek, aylık varlık alımları 120 milyar dolardan sıfıra düştüğünde, Fed’in bilançosunun daralmamasını sağlamak için elinde tuttuğu vadesi gelen menkul değerlerdeki getiriyle yeniden yatırım yapacağını aktardı.

- Piyasalar, Fed'in ekimde varlık alımını azaltmaya başlama potansiyeline odaklanmış görünüyor"

Temel olarak Fed'in varlık alımlarını azaltma sürecinin 2022'nin sonunda bitmesini beklediklerini belirten Sweet, ancak beklenenden daha erken tamamlanmasına dair senaryoların da olduğunu kaydetti.

Sweet, "Başta şahin tutumlu bölgesel Fed başkanları olmak üzere bazı Fed yetkilileri, daha erken bir başlangıç için bastırdı. Piyasalar, Fed'in ekim ayında varlık alımını azaltmaya başlama potansiyeline giderek daha fazla odaklanmış görünüyor. Bunun gerçekleştiğini ve hızın temel çizgiyle aynı olduğunu varsayarsak, aylık varlık alımları Temmuz 2022'ye kadar sıfıra inecektir." ifadelerini kullandı.

Fed'in varlık alımını azaltmayı daha erken bitirmek istemesi halinde ekim ayında başlayarak hızını artırmasının gerekeceğini anlatan Sweet, şunları kaydetti:

"Fed'in aylık varlık alımlarının azaltılmasının zamanlamasında veya boyutundaki bir değişikliğin tahvil piyasası üzerinde önemli bir etkisi olacağına inanmıyoruz. Ancak sinyal kanalından dolayı faiz oranlarında hareket olabilir. Bu nedenle, Fed'in varlık alımını azaltma yaklaşımına yönelik iletişimi önemli olacaktır. Bu nedenle, Fed'in finansal piyasa koşullarına ve ekonominin sağlığına göre ayarlanabileceğini söylemesine rağmen, merkez bankasının aylık varlık alımlarında değişikliklerin otomatik pilotta olmasını isteyeceğine inanıyoruz, Fed esneklik istiyor. Fed'in varlık alımlarını hızla azaltmak isteyeceğine inanmıyoruz çünkü tahvil piyasasına ekonominin aşırı ısınmasından endişe duyulduğunun veya son enflasyon artışının geçici olmadığının sinyalini verebilir."

- "Sürpriz bir varlık azaltma duyurusunun yapılması muhtemel değil"

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya da Fed Başkanı Powell'ın Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomide yarattığı kısa vadeli belirsizlik nedeniyle varlık alımlarının azaltılması konusunda herhangi bir zaman çizelgesini vermeyi muhtemelen reddedeceğini söyledi.

Moya, "Sürpriz bir varlık azaltma duyurusunun yapılması muhtemel değil gibi görünüyor." dedi.

Powell'ın 22 Eylül ya da 3 Kasım toplantılarının politika kararlarında varlık alımlarının azaltılması duyurusunun yapılabileceğine ilişkin beklentilere işaret edeceğini belirten Moya, piyasanın varlık alımlarında gecikmeli bir azalma beklentisiyle nasıl konumlandığı göz önüne alındığında, Powell'ın bir kez başladıktan sonra varlık alımlarının azaltılmasının hızlı olabileceğini ima etmesi halinde olayın nispeten şahin olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Moya, "Powell büyük olasılıkla Jackson Hole'u eylüldeki bir sonraki FOMC politika toplantısında Fed’in varlık alımlarını azaltma duyurusunu yapılabileceğini iletmek için kullanacak​​​​​​​." dedi.

Edward Moya, Delta varyantı zirveyi gördüğü sürece ve 3 Eylül'de açıklanacak istihdam raporun güçlü gelmesi halinde FOMC'nin 22 Eylül'de varlık alımının azaltılmasını açıklayabileceğini dile getirdi.

- Ekonomik görünümü değerlendirecek, varlık alımlarının azaltılmasına değinecek

Daha önce Fed'de görev yapan American Enterprise Institute Kıdemli Uzmanı Steven Kamin ise Powell'ın özellikle iş gücü piyasasındaki önemli ilerlemeye değinerek genel ekonomik görünümü değerlendireceğini ve bu bağlamda para politikasının nihai normalleşmesine atıfta bulunmasını beklediğini söyledi.

Powel'ın varlık alımlarının azaltılmasına, hatta varlık alımlarını azaltma koşullarının bu yılın sonlarına kadar karşılandığına değinebileceğini düşündüğünü belirten Kamin, "Ancak, FOMC hala bu konuda bölünmüş durumda ve tartışmayı önden yürütmek istemeyecek." dedi.

Kamin, Powell'ın sıkılaşmanın aciliyetini azaltan Delta varyantı riskine ve son enflasyon okumalarının yumuşamasına da değineceğini kaydederek, "Kasım veya aralık toplantılarından sonra varlık alımlarını azaltmaya başlayacaklarını tahmin ediyorum." dedi.

- Fed'in son toplantısına ait tutanaklar varlık alımlarının bu yıl azaltılmasının muhtemel olduğu sinyalini vermişti

ABD Merkez Bankası (Fed), 18 Ağustos'ta Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Temmuz'da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları yayımlamıştı.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, yetkililer arasındaki görüş farklılıklarına rağmen, varlık alımlarının hızının ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasının ardından bu yıl düşürülmesinin muhtemel olduğunu ortaya koymuştu.

Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında varlık alımlarını azaltma zamanlamasını ve mekanizmalarını tartıştığını gösteren tutanaklarda, "Geleceğe bakıldığında, üyelerin çoğu, ekonominin beklendiği gibi geniş bir şekilde toparlanması koşuluyla, varlık alımlarının hızını bu yıl düşürmeye başlamanın uygun olabileceği kanaatinde olduklarını belirttiler." ifadesi yer almıştı.

Bazı yetkililerin ise varlık alımlarının hızında bir azalmanın gelecek yılın başlarında uygun hale gelme olasılığının daha yüksek olduğunu belirttiğine işaret edilen tutanaklarda, üyelerin komitenin politikasında değişiklik yapmadan önce bildirimde bulunacağı konusunda hemfikir olduğu vurgulanmıştı.