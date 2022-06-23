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FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama! Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte FED faiz kararı sorgulamaları hız kazandı. Son toplantısını Haziran ayında gerçekleştiren ABD Merkez Bankası (FED) faizi 75 baz puan arttırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Karar öncesi önemli açıklama FED Başkanı Jerome Powell'dan geldi. İşte konuyla ilgili son dakika açıklamaları ve merak edilen soruların yanıtı...

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  • FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama: FED faiz kararı toplantısı tarihi 2022: Temmuz FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    FED faiz toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıdaki faiz arttırımından sonra alınacak yeni kararlar araştırılıyor. Temmuz ayı FED faiz toplantısı için kritik tarih açıklandı. Toplantı öncesinde FED Başkanı Powell açıklamada bulundu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı ne zaman yapılacak?" İşte detaylar...
  • FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama: FED faiz kararı toplantısı tarihi 2022: Temmuz FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    FAİZ KARARI ÖNCESİ POWELL’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

    Fed Başkanı Jerome Powell, Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Powell, enflasyonun yukarı yönlü olarak şaşırttığını ve daha da şaşırtabileceğini belirtti. Fed'in verilere ve gelen değişen görünüme göre çabuk tepki vermesi gerektiğini vurgulayan Powell, "Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız." ifadelerine yer verdi. 

    İş gücü piyasasının güçlü olması için enflasyonun düşürülmesinin zaruri olduğunu söyleyen Powell, "Fed'in yüzde 2 enflasyonuna sıkı bir şekilde bağlı ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini güçlü bir şekilde çıpalamak istiyor." dedi.

    ABD ekonomisinin sıkı para politikasını kaldıracak kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Powell, finans piyasalarındaki sıkılaşmanın talebi baskılamak için gerekli olduğunun altını çizdi. Powell, Fed'in piyasalarla açık iletişimi sürdüreceğini ifade etti. 
  • FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama: FED faiz kararı toplantısı tarihi 2022: Temmuz FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    FED faiz kararı toplantısı 26 - 27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED kararları ise 27 Temmuz 'da açıklanacak. 
  • FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama: FED faiz kararı toplantısı tarihi 2022: Temmuz FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    2022 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    'Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 aralığına çekti. Böylece Fed Kasım 1994'ten bu yana ilk kez 75 baz puanlık bir artırım kararı almış oldu.
  • FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama: FED faiz kararı toplantısı tarihi 2022: Temmuz FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    ENFLASYON 41 YILIN ZİRVESİNDE

    Geçen cumaya kadar Fed'den bu toplantıda 50 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak cuma günü ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın zirvesine çıktığı açıklandı. Yüzde 8.3'lük beklentinin üzerinde gelen bu verinin ardından piyasalarda 75 baz puanlık artırım da fiyatlanmaya başlamıştı.
  • FED Başkanı Powell'dan önemli açıklama: FED faiz kararı toplantısı tarihi 2022: Temmuz FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

    FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022

    2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

    2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

    2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. 

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