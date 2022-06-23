FAİZ KARARI ÖNCESİ POWELL’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fed Başkanı Jerome Powell, Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde açıklamalarda bulundu. Powell, enflasyonun yukarı yönlü olarak şaşırttığını ve daha da şaşırtabileceğini belirtti. Fed'in verilere ve gelen değişen görünüme göre çabuk tepki vermesi gerektiğini vurgulayan Powell, "Fed faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olacağını öngörüyor. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya alacağız." ifadelerine yer verdi.

İş gücü piyasasının güçlü olması için enflasyonun düşürülmesinin zaruri olduğunu söyleyen Powell, "Fed'in yüzde 2 enflasyonuna sıkı bir şekilde bağlı ve uzun vadeli enflasyon beklentilerini güçlü bir şekilde çıpalamak istiyor." dedi.

ABD ekonomisinin sıkı para politikasını kaldıracak kadar güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Powell, finans piyasalarındaki sıkılaşmanın talebi baskılamak için gerekli olduğunun altını çizdi. Powell, Fed'in piyasalarla açık iletişimi sürdüreceğini ifade etti.