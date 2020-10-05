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ABD'de Başkan Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ülkedeki diğer üst düzey yetkililerin salgına karşı aldığı önlemler merak konusu oldu. Bunların başında gelenlerden birisi ise ABD Merkez Bankası ( Fed) Başkanı Jerome Powell.

Konuyla ilgili gelen sorular üzerine Fed'den yapılan açıklamada Powell'ın bir süredir evden çalıştığı, herhangi bir etkinliğe katıldığında ise sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu belirtildi. Powell'ın herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği vurgulanan açıklamada Powell'ın bugüne kadar koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi birisiyle temas da kurmadığı bilgisi verildi.

Fed çalışanları genel olarak evden çalışsa da Jerome Powell zorunlu görüşmeler için zaman zaman kalabalık ortamlara girmek zorunda kalıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne giderek salgın döneminde Fed'in uyguladığı politikalara ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.

HAZİNE BAKANI'NIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Fed Başkanı Powell, Başkan Trump'la pek sık bir araya gelmezken, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'le yakın zamanda buluştuğu biliniyor. Mnuchin'in sözcüsü ise geçen cuma yaptığı açıklamada Hazine Bakanı'nın koronavirüs testlerinin negatif çıktığını duyurmuştu.