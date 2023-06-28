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Fed Başkanı Powell, para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini verdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandıklarını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Powell, para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini verdi
AA

Powell, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen "ECB Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

Fed Başkanı Powell, buradaki konuşmasında, faiz oranlarını bir yıldan biraz fazla sürede 500 baz puan artırdıklarına işaret ederek, para politikasında daha fazla kısıtlamanın geleceğine inandığını, bunu yönlendiren faktörün de güçlü iş gücü piyasası olduğunu belirtti.

İki faiz artışının da tahmin edildiğini anımsatan Powell, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.

Powell, yeni kiraların daha düşük artışlarda olduğuna veya hiç artmadığının görüldüğüne dikkati çekerek, enflasyonda kiralardan kaynaklanan önemli bir düşüş olduğunu ancak bunun zaman alacağını söyledi.

Konut dışı hizmetlerde fazla ilerleme görülmediğini kaydeden Powell, bunun da çekirdek tüketici fiyat endeksinin yarısından fazlasını oluşturduğunu vurguladı.

Powell, iş gücü piyasası koşullarında ise yumuşama işaretlerinin görülmeye başlandığına işaret ederek, arz ve talebin daha uyumlu olması ve enflasyonist baskıların azalmaya başlayabilmesi için koşulların biraz daha yumuşaması gerektiğini dile getirdi.

"ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YÜZDE 2'YE 2025'TE ULAŞILACAK"

Powell, Fed'in hareketlerinin hızını sürekli olarak yavaşlattıklarını düşündüğünü vurgulayarak, bunun nedeninin de daha çok bilgiyle daha iyi kararlar almak olduğunu belirtti.

Ticari gayrimenkullerin, haziranda faizi sabit tutmanın nedenlerinden olmadığını söyleyen Powell, ticari gayrimenkule maruz kalma olasılığının en yüksek olduğu kesimin 100 milyar doların altında varlığa sahip bankalar olduğunu kaydetti.

Powell, piyasaların önemli ölçüde faiz oranlarında artış beklentisiyle hareket ettiğine dikkati çekerek, enflasyonu hedefe ulaştırmanın biraz zaman alacağını düşündüklerinden bahsetti.

ABD'de bankacılık sisteminin yüksek sermaye ve likidite seviyeleriyle güçlü ve dirençli olduğunu düşündüğünü ifade eden Powell, yıl başında iflas eden üç bankadan ders alınması gerektiğini, düzenleyici ve denetleyici uygulamaların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Powell, bu yıl veya gelecek yıl çekirdek enflasyonda yüzde 2'ye döneceklerini düşünmediğini ve 2025'te bu noktaya ulaşacaklarını düşündüğünü vurgulayarak, ihtiyaç olduğu sürece kısıtlayıcı olacaklarını dile getirdi.

ECB BAŞKANI LAGARDE: HALA KAYDEDECEK MESAFEMİZ VAR

ECB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonla mücadelede çok mesafe katettiklerini, faiz oranlarını bir yıldan kısa sürede en az 400 baz puan artırdıklarını kaydetti.

Hala katedilecek mesafeleri olduğunu vurgulayan Lagarde, "Daha önce de söylediğim gibi; verilere bağlıyız. Toplantıdan toplantıya karar vereceğiz ancak katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz ve eğer beklentiler geçerli olursa temmuzda büyük olasılıkla tekrar faiz artışı yapacağımızı da biliyoruz." diye konuştu.

Lagarde, ECB'nin eylül ayı toplantısındaki tutumunun ne olacağına ilişkin bir soru üzerine eylüle kadar daha fazla veri ve bilgi edinmiş olacaklarını, verilere göre karar vereceklerini aktardı.

Faiz artırımlarının durdurulmasıyla ilgili bir soruya Lagarde, "Şu anda düşündüğümüz şey, bu değil." yanıtını verdi.

Lagarde, çekirdek enflasyonun aşağı doğru hareket ettiğine dair yeterince somut kanıt görmediklerine işaret ederek, "Elimizden geldiğince çok ölçüme bakıyoruz çünkü yeterince kısıtlayıcı bölgede yeterince uzun süre kalmak istiyoruz, böylece yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize ulaşacağımızdan eminiz." diye konuştu.

"İNGİLTERE EKONOMİSİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

BoE Başkanı Bailey, İngiltere ekonomisinin çok daha dayanıklı olduğunun ortaya çıktığını ancak buna sıkı iş gücü piyasasının eşlik ettiğini anlattı.

Bailey, verilerin enflasyonun kalıcılığına dair açık işaretler gösterdiğine dikkati çekerek, bankanın son toplantısında yaptığı 50 baz puanlık beklentilerin üzerindeki faiz artışının "haklı" olduğunu savundu.

Andrew Bailey, "O noktada gerçekten çok güçlü bir hamle yapmamız gerekiyordu. Haklı bir karardı." dedi.

Enflasyonu hedefe getirmek için gerekeni yapacaklarını vurgulayan Bailey, manşet enflasyonun 2023'te belirgin şekilde düşmesini beklediğini kaydetti.

BoJ Başkanı Ueda, enflasyonun bir ılımlılık döneminden sonra 2024'e doğru hızlanacağından "makul ölçüde emin" olunması durumunda bankanın para politikasını değiştirmeyi düşünmek için iyi bir neden göreceğini söyledi.

Manşet enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde olmasına rağmen çekirdek enflasyonun hala yüzde 2 hedefinin biraz altında kaldığını belirten Ueda, bu nedenle şu anda gevşek para politikalarını değiştirmediklerini kaydetti.

Fotoğraf: AA

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