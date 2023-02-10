Fed'den bankalara resesyon testi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Fed'den bankalara resesyon testi

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük bankaların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı

Fed'den bankalara resesyon testi
AA

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, bu yıl 23 büyük bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği aktarıldı.

Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal durgunluk senaryoları altında bankalarının dayanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, söz konusu senaryoların ekonomik tahminler olmadığı vurgulandı.

Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ve varlık fiyatlarında düşüşün eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada,​​​​​​​ büyük alım satım işlemlerine sahip bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hasar durumu sorgulaması e-devlet'ten yapılabiliyor
İŞ-YAŞAM Hasar durumu sorgulaması e-Devlet'ten yapılabiliyor
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.78 milyar dolarlık deprem desteği
İŞ-YAŞAM Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1.78 milyar dolarlık ...
THY bugün deprem bölgesinden 26.699 kişiyi tahliye edecek
İŞ-YAŞAM THY bugün 26.699 kişiyi tahliye edecek
Koç Holding ekipleri 84 kişiyi enkazdan kurtardı
İŞ-YAŞAM Koç Holding ekipleri 84 kişiyi enkazdan kurtardı
İTO'dan 'yardımlara devam' çağrısı
İŞ-YAŞAM İTO'dan 'yardımlara devam' çağrısı
Son dakika: İşsizlik rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAM İşsizlik oranında artış
Sanayi üretiminde düşüş
İŞ-YAŞAM Sanayi üretiminde düşüş
ABD'den Suriye'ye yaptırım muafiyeti
İŞ-YAŞAM ABD'den Suriye'ye yaptırım muafiyeti
Yapı ve Yapı'dan deprem bölgesine seferberlik
İŞ-YAŞAM Yapı ve Yapı'dan seferberlik
İletişim Başkanı Altun'dan Twitter mesajı
İŞ-YAŞAM 'Twitter ile daha yakın çalışacağız'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.