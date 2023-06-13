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Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haziran ayı FED faiz kararı Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi pek çok yatırım aracı üzerinde etkili olan FED faiz kararı ABD Merkez Bankası'nın yayınladığı toplantı tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Haziran ayı FED faiz kararı ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell tarafından açıklanacak. İşte 2023 Haziran FED faiz kararı toplantı tarihi ve saati...

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  • FED FAİZ KARARI | ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşsizlik oranı, enflasyon rakamları ve ekonomik gelişmelere göre alınan FED faiz kararı; dolar, altın ve kripto para gibi pek çok piyasayı etkiliyor. ABD Merkez Bankası geçtiğimiz toplantıda 25 baz puan artırıma gitmişti. İşte 2023 Haziran FED faiz beklentisi ve toplantı tarihi hakkında merak edilenler...
  • FED FAİZ KARARI | ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı 13 - 14 Haziran günleri aralığında düzenlenecek.
  • FED FAİZ KARARI | ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı FED faiz kararı 14 Haziran Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanacak.
  • FED FAİZ KARARI | ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    FED'in Haziran ayında 25 baz puan faiz artırıma gidileceği tahminleri %63'e ulaştı. 
  • FED FAİZ KARARI | ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

     

    12-13 Aralık
  • FED FAİZ KARARI | ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    Mayıs ayında piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Geçtiğimiz ay Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltmişti. Politika faizi 2007 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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