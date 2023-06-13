ABD Merkez Bankası toplantı takvimi ile 2023 Haziran FED faiz kararının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. İşsizlik oranı, enflasyon rakamları ve ekonomik gelişmelere göre alınan FED faiz kararı; dolar, altın ve kripto para gibi pek çok piyasayı etkiliyor. ABD Merkez Bankası geçtiğimiz toplantıda 25 baz puan artırıma gitmişti. İşte 2023 Haziran FED faiz beklentisi ve toplantı tarihi hakkında merak edilenler...