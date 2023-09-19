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        Haberler Gündem FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR 2023 | ABD Merkez Bankası Eylül ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve ne olacak?

        Küresel piyasaların gözü Fed'in faiz kararında! 2023 Eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Eylü FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 3,7 oranında artış gösterirken aylık enflasyon oranı ise yüzde 0,6 oldu. ABD enflasyon rakamları yükselişe geçerken gözler Eylül ayı FED faiz kararı verilerine çevrildi. İşte 2023 Eylül ayı FED faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 16:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:57
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        Eylül ayı FED faiz kararı için piyasalardaki heyecanlı bekleyiş sürüyor. Altın fiyatları ve dolar kuru gibi ekonomiyi yakından etkileyen FED faiz kararı, FED Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. ABD Merkez Bankası Ağustos ayında faiz toplantısı gerçekleştirilmezken gözler Eylül ayı toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. İşte 2023 Eylül FED faiz kararının açıklanacağı gün ve saate ilişkin merak edilenler...

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        FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        2023 yılının bu ayki FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.

        KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE!

        Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından geçen hafta karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

        ABD'de açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ortaya koyarken diğer taraftan da enflasyonist baskıların hala devam ettiğini gösterdi.

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        FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Analistler, resesyon endişelerinin azalmasına karşın özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist endişeleri tetiklediğini ve bunun Fed'in bundan sonraki politikalarını etkileyebileceğini aktardı.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

        Analistler, enflasyonist baskılarla para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.
        Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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