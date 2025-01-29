Fed faiz kararı açıklanıyor! Fed Ocak faiz kararı için beklentiler ne yönde?
Gözler bugün açıklanacak Fed faiz kararına odaklandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor. Peki, Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...
Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk faiz kararını açıklayacak Fed'in atacağı adımlar merakla beklenirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, Fed faiz kararını saat kaçta açıklayacak, piyasalarda son durum nedir?
FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz kararını 29 Ocak bugün saat 22.00’de açıklayacak.
FED OCAK FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.
3 FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.
Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.