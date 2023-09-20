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        Haberler Gündem FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Eylül 2023 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?

        FED faiz kararı açıklanıyor! Eylül ayı FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

        Eylül ayı FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından Fed Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Analistler Eylül ayında Fed faiz kararının sabit kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. İşte 2023 Eylül FED faiz kararı tahmini ve PPK toplantı tarihine ilişkim merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 10:38
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        FED eylül ayı PPK faiz kararı için geri sayım başladı. Altın fiyatları ve borsada etkili olacak olan Eylül ayı ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde analistlerin tahminleri belli oldu. Analistler, Fed'in faiz sabitleme kararına kesin gözüyle bakarken yılın geri kalanında nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor. Ekonomiye ilgi duyan vatandaşlar "Eylül 2023 FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne yönde?" sorusun yanıt arıyor. İşte Eylül 2023 FED faiz kararı tahmini ve PPK toplantı saati...

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        FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        2023 yılının bu ayki FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde olacak.

        KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ FED'DE!

        Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından geçen hafta karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi.

        ABD'de açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan ülke ekonomisinin iyiye gittiğini ortaya koyarken diğer taraftan da enflasyonist baskıların hala devam ettiğini gösterdi.

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        FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Analistler, resesyon endişelerinin azalmasına karşın özellikle enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist endişeleri tetiklediğini ve bunun Fed'in bundan sonraki politikalarını etkileyebileceğini aktardı.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, ABD'de çekirdek enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve iş gücü piyasasındaki güçlü duruşun sürdüğüne dikkati çekti.

        Analistler, enflasyonist baskılarla para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade etti.
        Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a düşürdü.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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