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FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Piyasaların gözü 1 Şubat Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararına çevrildi. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak açıklamaların ardından piyasalar etkilenecek. İşte, 2023 Ocak FED faiz kararı hakkında merak edilenler...

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  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    FED faiz kararı 1 Şubat Çarşamba akşamı açıklanıyor. 2023 yılının ilk faiz toplantısı 31 Ocak Salı günü başladı. Aralık ayında 50 baz puan artış yapılırken gözler Ocak ayı FED faiz kararına çevrildi. Kararın açıklanmasının ardından Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. İşte, 2023 Ocak FED faiz kararı hakkında merak edilenler...
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    2023 OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

    Son olarak aralık ayında 50 baz puanlık faiz artışı açıklayan Fed, faiz oranlarının bir süre daha yüksek kalacağını belirterek enflasyon önceliğini yineledi. Kurum yatırımcıları, faizlerin bir süre daha sıkı tutulacağı konusunda da uyardı. Sıkı duruş söylemleri bazı Fed üyelerinin açıklamalarına da yansıdı. Açıklamalarda ilk yarıda en az 100 baz puanlık faiz artışı gerekliliğine vurgu yapıldı. Fed Başkanı Jerome Powell, 2023’te faiz indirimi düşünmediklerinin altını çizdi.
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, Fed tutanaklarındaki kararlılık vurgusunu volatilite artışlarına neden olduğu belirtti ve şunları söyledi: “Yükselen enflasyona geç müdahale eden merkez bankaları tarafından gelen sıkılaşma mesajlarının yoğun olmasını normal karşılıyoruz. Unutulmaması gereken merkez bankalarının bu mesajlarının, piyasalar üzerinde belirli bir süre sonra etkili olduğu. Bu süre göz ardı edilerek faiz artırımları gerçekleşirse şirketlerin finansallarında bozulmalara yol açabilir ve resesyon görülebilir. Hatta bu resesyon, stagflasyona çevirebilir.” 
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    Parıterıum Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, Fed’in sıkı para politikasının 2023’ün sonuna kadar dolar endeksini güçlendirmeye devam edeceğini vurguladı. Demirkol, “Çin ekonomisinin tekrar açılmaya başlaması, emtia fiyatlarındaki yükselişi bereberinde getirecek. Türkiye açısından bakacak olursak, politika faizlerinin düşük olması dolar/TL’nin seçime kadar stabil kalması çok büyük bir riski getirmiyor. Borsa tarafında olumlu senaryo devam ediyor. Dolar endeksinin güçlenmesi, döviz maliyetlerinin artması ucuz likidite döneminin sonunu getiriyor. Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım ve sermaye girişi çekme potansiyeli Fed’in faiz artışları devam ettiği sürece kısa vadede risk teşkil edebilir” dedi.

     
  • FED faiz kararı bekleniyor! 2023 Ocak FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

    2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

    Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. 

    Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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