Dinamik Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Erdem, Fed tutanaklarındaki kararlılık vurgusunu volatilite artışlarına neden olduğu belirtti ve şunları söyledi: “Yükselen enflasyona geç müdahale eden merkez bankaları tarafından gelen sıkılaşma mesajlarının yoğun olmasını normal karşılıyoruz. Unutulmaması gereken merkez bankalarının bu mesajlarının, piyasalar üzerinde belirli bir süre sonra etkili olduğu. Bu süre göz ardı edilerek faiz artırımları gerçekleşirse şirketlerin finansallarında bozulmalara yol açabilir ve resesyon görülebilir. Hatta bu resesyon, stagflasyona çevirebilir.”