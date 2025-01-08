2025 yılının ilk Fed toplantısı, hem ABD’de hem de küresel piyasalarda büyük bir ilgiyle bekleniyor. Bu kritik toplantıda alınacak faiz kararı, yatırımcıların ekonomik beklentilerini şekillendirecek. Artan küresel enflasyon baskısı ve resesyon riskleri, Fed’in atacağı adımları daha da önemli hale getiriyor. Toplantı sonrası Başkan Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, ekonomik dengeler üzerinde güçlü etkiler yaratacağı tahmin ediliyor. İşte merak edilenler...