AÇIKLAMALAR TAKİP EDİLECEK

Bugün Fed'den beklentiler 75 baz puan etrafında şekillenmiş olsa da karar metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar dikkatle takip edilecek. Metinde ve konuşmada hem 14 Aralık hem de 1 Şubat'taki toplantılarda Fed'in ne kadar şahin bir politika izleyeceğine dair ipuçları aranacak.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Enflasyon ve resesyon endişelerinden hangisinin daha ciddiye alındığının piyasaların fiyatlamalarında etkili olması bekleniyor. ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8.2 olarak açıklandı. Önceki ayki yüzde 8.3'lük artıştan düşüş yaşansa da enflasyon yüzde 8.1'lik beklentinin üzerinde kaldı.