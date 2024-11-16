Fed toplantı takvimi: Fed aralık ayı faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
Fed, yılın son faiz kararı için piyasa takipçilerinin ve ekonomistlerin dikkatini üzerine çekmiş durumda. 2024 takvimine göre, yıl boyunca düzenlenen 8 toplantıdan sonuncusunda alınacak karar, özellikle küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir. Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantının sonuçları merakla beklenirken, Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları da kararın seyrine ışık tutacak. Fed'in bu toplantıda faiz artışı yapıp yapmayacağı sorusu ise gündemin en sıcak başlıklarından biri. İşte karar tarihine ve bu önemli sürece dair detaylar...
Piyasaların nefesini tutarak beklediği Fed toplantısı için geri sayım başladı. 2024 yılının son faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle küresel enflasyon ve resesyon endişelerinin arttığı bu dönemde, alınacak kararların ekonomik dengelere etkisi büyük önem taşıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarla yol haritasını netleştirmesi bekleniyor. Faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı ve sürece dair detaylar haberimizde...
ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.
FED TOPLANTI TAKVİMİ
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Fed toplantı takvimi şu şekilde:
- 17-18 Aralık 2024