Fed’in faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. 2024 yılının son faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın takibinde. Özellikle küresel enflasyon baskısı ve resesyon kaygılarının arttığı bu dönemde, alınacak kararların ekonomik dengeler üzerindeki etkisi kritik bir önem taşıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla, izlenecek politikanın netleşmesi bekleniyor. Faiz kararının hangi tarihte duyurulacağı ve süreçle ilgili ayrıntılar haberimizde…