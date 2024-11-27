Fed faiz kararı bekleniyor! Fed aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yılın son faiz kararı için gözler Fed'e çevrildi. 2024 takvimi kapsamında gerçekleştirilen 8 toplantının sonuncusu, özellikle küresel piyasaları etkileme potansiyeline sahip. Aralık ayında yapılacak toplantının sonuçları büyük bir merakla beklenirken, Başkan Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar kararın yönü konusunda ipucu verebilir. Fed'in bu toplantıda faiz oranlarını artırıp artırmayacağı ise en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. İşte toplantı tarihine dair detaylar...
Fed’in faiz toplantısı için geri sayım sürüyor. 2024 yılının son faiz kararı, yatırımcıların ve ekonomistlerin yakın takibinde. Özellikle küresel enflasyon baskısı ve resesyon kaygılarının arttığı bu dönemde, alınacak kararların ekonomik dengeler üzerindeki etkisi kritik bir önem taşıyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarıyla, izlenecek politikanın netleşmesi bekleniyor. Faiz kararının hangi tarihte duyurulacağı ve süreçle ilgili ayrıntılar haberimizde…
ARALIK FED TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Kasım ayında açıklanan kararın ardından sonraki Fed faiz kararı Aralık ayında açıklanacak. Buna göre Fed toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde olacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22.00 sıralarında açıklanacak.
FED TOPLANTI TAKVİMİ
2024 yılı içinde gerçekleşmesi planlanan Fed toplantı takvimi şu şekilde:
- 17-18 Aralık 2024