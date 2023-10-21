FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı toplantısı için gözler ABD Merkez Bankası'na (FED) çevrildi. Eylül ayında açıklanan son faiz oranlarından sonra piyasalar FED'in Ekim ayı faiz oranını açıklamasını bekliyor. Peki, FED Ekim ayı faiz oranı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
FED faiz kararı için bekleyiş sürüyor. FED en son Eylül ayı için faiz kararını açıklamış ve politika faiz aralığı yüzde 5.25 - 5.50’de tutulmuştu. Peki, 2023 FED Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
FED EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 toplantı takvimine göre FED toplantısı 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak. Faiz kararı ise 1 Kasım günü saat 21.00'de açıklanacak.
2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden yayınlandı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;
31 Ekim - 1 Kasım 2023
12 - 13 Aralık 2023