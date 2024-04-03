Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili merak edilen bilgiler...