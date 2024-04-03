Fed faiz kararı toplantı tarihi: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yeni aya girilmesiyle Fed faiz kararı toplantı tarihleri araştırılırken piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı düzenlenecek. Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...
Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Son toplantıda politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmuştu. ABD Merkez Bankası 2024 Nisan ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı ile ilgili merak edilen bilgiler...
FED NİSAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantı ardından faiz kararı ise 1 Mayıs günü saat 21:00 - 22:00 sıralarında açıklanacak.
MART FED FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası (Fed) ise dün Mart ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Fed böylece art arda 5 toplantıda faizleri değiştirmemiş oldu ve politika faizi son 23 yılın zirvesinde kalmaya devam etti.