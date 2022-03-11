FED faiz kararına ilişkin artık heyecan dorukta. Dünya ekonomisindeki dalgalı seyir nedeniyle gözler FED'in faiz kararının ne olacağına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak en çok; FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve karar ne olacak araştırmaları yapılıyor. İşte ayrıntılar...