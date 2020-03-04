FED faiz kararı ne oldu

FED faiz kararı tüm dünya piyasaları tarafından yakında takip edildi. Dün Amerikan Merkez Bankası (FED) 2020 yılının Mart ayında faiz kararını açıkladı. Peki FED'in kararı sonrası dolar dünya piyasalarında nasıl etkilendi, Türkiye'de ne oldu? İşte 4 Mart FED faiz kararı sonrası piyasalarda son durum...

FED FAİZ KARARI NOLDU?

Dün Fed'in beklenenden erken gelen faiz indirimiyle akşam saatlerinde dolar/TL anlık olarak 6.16'dan 6.03'e kadar geriledi. Daha sonra ise 6.09'da dengelendi. Dolar yeni güne de 6.1124'ten başladı. Sabah saatlerinde 6.1440'a çıktı. Bu faiz indirimine rağmen kurun yönünü koronavirüs salgını ve Suriye'deki gelişmeler belirlemeye devam ediyor.

FAİZ KARARI SONRASI PİYASALARDAKİ SON DURUM

Dün küresel borsalarda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle hızlı yükselişler yaşanmıştı. Beklenti Fed'in 18 Mart'ta 50 baz puanlık indirime gideceği yönündeydi. Ancak Fed bu tarihi beklemeden dün sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık indirim yaptı.

Bu kararın açıklanmasının ardından gün içerisinde bir hayli dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL 6.16'lardan 6.03'e kadar geriledi. Ardından 6.09'da dengelendi.

Dolar yeni 6.1124 liradan başladı. Sabah saatlerinde 6.1440'a çıktı. Normalde Fed faiz indirdikten sonra dolarda bir süre zayıflama olurdu. Ancak Fed'in son kararını olağanüstü koşullar altında aldığını unutmamak gerekiyor. Fed'i acele bir indirime götüren koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileri oldu.

AŞI BULUNMADI SADECE FAİZ İNDİ

Fed'in faiz indirimi doğal olarak virüse karşı aşı bulunmasıyla eşdeğer tutulmuyor. Diğer bir deyişle salgının yarattığı ekonomik tehdit halen varlığını sürdürüyor.

Bunun yanında Türkiye'de 'Suriye' gerginliği de piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu sebeplerle kurun yönünde hem koronavirüs salgınının yayılma hızı hem de Suriye konusunda Rusya ile Türkiye'nin karşılıklı atacağı ya da atmayacağı adımlar etkili olmaya devam edecek.

Ayrıca son Fed kararıyla beraber yurtiçinde Merkez Bankası'nın (TCMB) da faiz indireceğine yönelik beklenti güçlenmeye başladı. Bu beklenti de piyasaları etkileyecek önemli unsurlar arasında yer alabilir