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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ocak 2023 Fed Toplantısı ne zaman?

Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünya piyasaları Amerika Merkez Bankası Fed faiz toplantısı kararını bekliyor. Son toplantıda FED politika faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 4,25-4,50 olarak belirlenmişti. Ekonomi gündemini takip edenler 2023 Ocak Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorguluyor. İşte yeni yılın ilk Fed Toplantısı tarihi...

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  • FED faiz kararı ne olur? Ocak 2023 FED faiz toplantısı ne zaman?

    Küresel piyasalar Amerika Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yapacağı Fed faiz kararı açıklamasına kilitlenmiş durumda. 2022 yılının son toplantısında Fed, faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı. İşte Ocak 2023 Fed faiz kararı beklentisi ve toplantı tarihleri...
  • FED faiz kararı ne olur? Ocak 2023 FED faiz toplantısı ne zaman?

    YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
  • FED faiz kararı ne olur? Ocak 2023 FED faiz toplantısı ne zaman?

    2023 OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.
  • FED faiz kararı ne olur? Ocak 2023 FED faiz toplantısı ne zaman?

    FED FAİZ KARARI NE OLUR?

    9 Ocak tarihinde açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın gelecek ay yapılacak toplantıda 25 veya 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini söyledi.

    Fed'in resesyon sinyali olarak kabul edilen 3 aylık bono faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 110 baz puana yaklaşırken, tahvil piyasalarındaki söz konusu fiyatlama üç ayı geride bıraktı.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 23 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.
  • FED faiz kararı ne olur? Ocak 2023 FED faiz toplantısı ne zaman?

    FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran
  • FED faiz kararı ne olur? Ocak 2023 FED faiz toplantısı ne zaman?

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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