FED faiz kararına ilişkin araştırmalar yükselmiş durumda. Dünya genelinde de büyük bir heyecanla beklenen toplantı ile ilgili bilgileri derledik. Peki, ekonomi dünyasında gözlerin çevrildiği ve milyonlarca vatandaşımızı da yakından ilgilendiren FED faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak?