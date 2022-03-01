Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklayacağı FED faiz kararında. Yatırımda bulunacak vatandaşlar "FED faiz kararı ne olacak?" Sorusuna yanıt arıyorlar. Şubat ayı içerisinde açıklanacak FED faiz kararı büyük önem arz ediyor. Peki FED faiz açıklaması ne zaman, saat kaçta? Şubat ayı FED faiz kararı ne olur? İşte detaylar...