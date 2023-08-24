FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 yeni FED faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantısı ne zaman yapılacak? 2023 yeni FED faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? - Merak Edilenler Haberleri

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Ekonomi dünyasında gözler bu kez 2023 yılının yeni FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!