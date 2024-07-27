Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Enfasyon oranlarında yaşanan düşüşün ardından, FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu. Altın ve döviz yatırımcıları FED'in faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2024 Temmuz? FED faiz toplantısı saat kaçta?" İşte detaylar...