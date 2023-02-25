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Piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Piyasalar tarafından merakla beklenen ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi FED, Ocak ayı son faiz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmişti. Şubat ayı FED toplantı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. İşte FED Başkanı Powell başkanlığında toplanacak FED şubat ayı toplantı tarihi ve faiz beklentisi...

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  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    ABD Merkez Bankası (FED) şubat ayı faiz kararı toplantı tarihi için bekleyiş başladı. Altın ve dolar yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED toplantılarında faiz beklentileri merak konusu oldu. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" İşte FED faiz kararı toplantısı tarihleri...
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Merkez Bankası FED faiz toplantısı tarihi; FED şubat ayı faiz kararı toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

     
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    OCAK AYINDA FAİZ 25 PUAN YÜKSELMİŞTİ

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

    Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Hafta içinde açıklanan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, neredeyse tüm Fed yetkililerinin faiz oranının 25 baz puan artırılmasında hemfikir olduğunu, birkaç yetkilinin ise 50 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

     
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    Fed'in tutanaklarında, yetkililerin çoğunun, faiz artışlarının hızını daha da yavaşlatmanın ekonominin maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusundaki ilerleyişini daha iyi değerlendirmelerine imkan sağlayacağını gözlemlediği aktarıldı.

     
  • FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Piyasaların gözü bu toplantıda!

    Birkaç yetkilinin ise son toplantıda faiz oranının 50 baz puan artırılmasından yana olduğu belirtilen tutanaklarda, bu yetkililerin fiyat istikrarının zamanında sağlanmasına yönelik risklere ilişkin görüşleri dikkate alarak daha büyük bir artışın faiz oranını yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde edebileceğine inandıkları seviyelere daha hızlı yaklaştıracağını aktardığı kaydedildi.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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