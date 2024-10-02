Fed faiz kararı için gözler bir kez daha toplantı tarihine döndü. En son, 18 Eylül'de 50 baz puan faiz indirimi yapan Fed, küresel piyasalarda yeni bir faiz indirimi beklentisini ateşledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jarome Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ve gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, bir sonraki toplantı ne zaman? İşte, detaylar...