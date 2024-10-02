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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, diğer toplantı ne zaman? Fed bu sene başka faiz indirimi yapacak mı, beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed bu sene başka faiz indirimi yapacak mı?

        Uzun bir zamandır faiz indirimi baskısı yaşayan Fed en sonunda 18 Eylül'de gerçekleştirdiği toplantıda 50 baz puan faiz indirimine gitmeye karar verdi. Ancak bu kez de küresel piyasalarda 'yıl sonuna kadar bir veya birden fazla faiz indirimi olur mu?' sorusu gündeme geldi. Konu hakkında açıklama yapan Fed Başkanı Jarome Powell açıklamalarıyla beklentilere yeşil ışık yaktı. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, bir sonraki toplantı ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 08:16 Güncelleme: 02.10.2024 - 08:16
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        Fed faiz kararı için gözler bir kez daha toplantı tarihine döndü. En son, 18 Eylül'de 50 baz puan faiz indirimi yapan Fed, küresel piyasalarda yeni bir faiz indirimi beklentisini ateşledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jarome Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ve gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi. Peki, Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, bir sonraki toplantı ne zaman? İşte, detaylar...

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        FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        En son 18 Eylül'de toplanan Fed, bir sonraki toplantısını 6-7 Kasım'da gerçekleştirecek.

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        FED BİR KEZ DAHA FAİZ İNDİRİMİ YAPAR MI?

        ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin genel olarak sağlam bir durumda olduğunu ve bunu korumak için bankanın araçlarını kullanma niyetinde olduğunu ifade etti. Powell, FOMC'nin faiz oranlarını hızla düşürmek için acele eden bir Komite olmadığını ifade ederek, gelen verilerin kararları yönlendireceğini yineledi.

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        BU YIL İKİ İNDİRİM DAHA OLABİLİR

        Powell, ekonomi beklendiği gibi performans gösterirse bu yıl toplamda 50 baz puanlık iki faiz indirimi daha olabileceğini anlattı.

        "Eğer ekonomi beklediğimizden daha fazla yavaşlarsa, o zaman daha hızlı faiz indirebiliriz. Beklediğimizden daha az yavaşlarsa, daha yavaş faiz indirebiliriz." diye konuşan Powell, FOMC'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

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