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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar rekor kırdı!

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar TL kurunda yaşanan yükseliş ve ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında en çok araştırılan tarihler arasında yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar rekor kırdı!

Fed faiz kararı dolar TL kurunda yaşanan yükseliş ve ABD'de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak edenler içinde detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dolar/TL yeni haftaya 14.50 seviyelerini test ederek başladı. Yeni haftaya 13.85 liradan başlayan Dolar/TL sabah saatlerinde 14.75'i aşarak rekor kırdı. Euro da 16.65 liranın üzerini gördü. Yükselişte Fed'in faiz artırımına gitme ihtimali de etkili oldu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı 14 Aralık saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

Fed'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulunan analistler, Fed'in salgın döneminde devreye aldığı destekleyici para politikalarında ilk geri adımı tahvil alımlarının azaltılması yoluyla attığını, makroekonomik verilerin de pozitif geldiğini belirtti.

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