Geçtiğimiz ay ABD Merkez Bankası politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Uzun zamandır aynı seviyede tutulan Fed faizlerinin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Analistlerin Fed faiz kararı beklentisini haberimizde derledik. Peki, Haziran ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Fed faiz toplantısı tarihleri...