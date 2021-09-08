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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü bu tarihte!

ABD Merkez Bankası yani FED faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalar geçtiğimiz günlerde açıklanan ABD enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından esen olumlu havayla birlikte FED'in faiz kararına kilitlendi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı....

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasaların gözü bu tarihte!

FED faiz kararı en zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrilirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ GÜN?

Takvime göre bu ayki FED toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Öte yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda pozitif bir hava seyretmişti.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2021

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

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