Fed faiz kararına ilişkin artık heyecan dorukta. Dünya ekonomisindeki dalgalı seyir nedeniyle gözler Fedin faiz kararının ne olacağına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili olarak en çok; Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak ve karar ne olacak araştırmaları yapılıyor. İşte ayrıntılar...