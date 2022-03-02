FED faiz kararı ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Yurt genelinde de merakla beklenen konuya ilişkin en çok merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki, FED faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte 2022 FED faiz kararı ile ilgili tahminler...