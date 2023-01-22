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Fed faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu! Fed'in faiz kararıyla ilgili detaylar

Fed faiz kararı öncesi geri sayım sürüyor. Ekonomi çevrelerinin merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. En son Kassım ayında 50 baz puanlık faiz artışına giden Fed'in yeni faiz kararıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte 2023 Ocak Fed faiz kararıyla ilgili tüm merak edilenler...

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  • Fed faiz kararı Ocak 2023 ne olacak? TARİH BELLİ OLDU! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    Fed faiz kararı ne olacak? 2023 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uluslararası piyasalarda Fed'in faiz artırımı yönündeki beklentiler altın ve dolar kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Hatırlanacağı gibi son olarak Fed Kasım ayında 50 baz puan faiz artışına gitmişt. Son yapılan açıklamlar da yeni kararın bu yönde olacağı yönünde yorumlandı.İşte Fed faiz kararıyla ilgili detaylar...
  • Fed faiz kararı Ocak 2023 ne olacak? TARİH BELLİ OLDU! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    YILIN İLK FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

    2023 yılının ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. 
  • Fed faiz kararı Ocak 2023 ne olacak? TARİH BELLİ OLDU! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    2023 OCAK FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.
  • Fed faiz kararı Ocak 2023 ne olacak? TARİH BELLİ OLDU! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ

    31 Ocak - 1 Şubat

    21-22 Mart

    2-3 Mayıs

    13-14 Haziran

    25-26 Temmuz

    19-20 Eylül

    31 Ekim - 1 Kasım

    12-13 Aralık
  • Fed faiz kararı Ocak 2023 ne olacak? TARİH BELLİ OLDU! Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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