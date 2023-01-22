Fed faiz kararı ne olacak? 2023 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Uluslararası piyasalarda Fed'in faiz artırımı yönündeki beklentiler altın ve dolar kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Hatırlanacağı gibi son olarak Fed Kasım ayında 50 baz puan faiz artışına gitmişt. Son yapılan açıklamlar da yeni kararın bu yönde olacağı yönünde yorumlandı.İşte Fed faiz kararıyla ilgili detaylar...