FED faiz kararı öncesi altın fiyatlarındaki son durum: İşte 13 Aralık güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları
Altının ons değeri ve dolar/TL piyasasına göre hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte uzun süreli yükselişinin ardından sert düşüşe geçti. 13 Aralık'ta açıklanacak FED faiz kararının ardından altın fiyatlarının izleyeceği yol merak konusu oldu. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum, 13 Aralık Çarşamba günü açıklanacak olan FED faiz kararı öncesinde araştırılıyor. Kasım ayında alınan faiz oranının sabit tutulması kararının ardından altın fiyatlarında hareketlenme görülmüştü. 8 Aralık Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklnetileirn üzerinde gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın faizi yüksek tutacağı beklentileri arttı. İşte 13 Aralık Çarşamba Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
1.847,61
1.847,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.956,18
3.021,37
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.980,92
1.981,23
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.824,72
12.048,50
YARIM ALTIN FİYATI
5.893,89
6.042,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.824i72
12.048,50
ATA ALTIN FİYATI
12.737,04
13.060,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.065,87
1.266,60
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.746,28
1.848,65