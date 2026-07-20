FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz indirimi bekleniyor mu?
Temmuz ayının en kritik ekonomi başlıklarından biri olan Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yönünü belirlemesi beklenen FOMC toplantısı öncesinde yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine odaklandı. Kararın dolar, altın ve hisse senedi piyasalarında hareketliliğe yol açabileceği belirtilirken, toplantı tarihi ve piyasalarda öne çıkan faiz beklentileri de araştırılıyor. Peki Fed'in Temmuz 2026 faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak, ekonomistler toplantıdan nasıl bir sonuç bekliyor? İşte ayrıntılar...
Küresel piyasaların yakından izlediği Fed’in Temmuz 2026 toplantısı için geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarına ilişkin vereceği karar kadar, toplantının ardından yapılacak değerlendirmeler ve para politikasının geleceğine yönelik mesajlar da yatırımcılar açısından önem taşıyor. Dolar, altın ve borsa cephesinde hareketliliğe neden olabilecek toplantı öncesinde karar tarihi, açıklama saati ve piyasalardaki beklentiler araştırılıyor. İşte Temmuz ayı FOMC takvimi ve Fed faiz kararına ilişkin öne çıkan detaylar...
FED FAİZ TEMMUZ 2026 KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed’in Temmuz ayı faiz toplantısı 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Toplantıda alınan faiz kararı Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.
FED faiz kararının ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın saat 21.30’da kameraların karşısına geçerek para politikasının seyrine ve ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE, FAİZ İNDİRİMİ YAPILIR MI?
Para piyasalarındaki mevcut fiyatlamalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül toplantısında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentinin güçlü olduğunu gösteriyor.
Fed’in Kongre’ye sunduğu Para Politikası Raporu’nda ise ekonomik görünüme ilişkin, "Genel hatlarıyla, kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir." değerlendirmesi yapıldı.