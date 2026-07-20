FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faiz indirimi bekleniyor mu?

Küresel piyasaların yakından izlediği Fed’in Temmuz 2026 toplantısı için geri sayım sürüyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarına ilişkin vereceği karar kadar, toplantının ardından yapılacak değerlendirmeler ve para politikasının geleceğine yönelik mesajlar da yatırımcılar açısından önem taşıyor. Dolar, altın ve borsa cephesinde hareketliliğe neden olabilecek toplantı öncesinde karar tarihi, açıklama saati ve piyasalardaki beklentiler araştırılıyor. İşte Temmuz ayı FOMC takvimi ve Fed faiz kararına ilişkin öne çıkan detaylar...