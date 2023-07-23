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Temmuz ayı Fed faiz kararı toplantısı tarihi araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez Haziran ayında politika faizini sabit tuttu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Bu doğrultuda gözler "Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna çevrildi. İşte, Fed faiz toplantısı ile ilgili detaylar...