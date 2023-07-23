Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2023 Temmuz FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

        Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?

        Fed faiz kararı toplantı tarihleri araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası faiz kararı için geri sayım başladı. Temmuz ayı Fed faiz kararı Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Bu kapsamda piyasalar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklandı. İşte, 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Temmuz ayı Fed faiz kararı toplantısı tarihi araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez Haziran ayında politika faizini sabit tuttu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Bu doğrultuda gözler "Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna çevrildi. İşte, Fed faiz toplantısı ile ilgili detaylar...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

        ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.

        FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.

        3

        FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

        4

        Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

        5
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!