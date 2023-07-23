Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?
Fed faiz kararı toplantı tarihleri araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası faiz kararı için geri sayım başladı. Temmuz ayı Fed faiz kararı Amerika Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Bu kapsamda piyasalar "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna odaklandı. İşte, 2023 Temmuz Fed faiz kararı beklentisi ile ilgili detaylar...
Temmuz ayı Fed faiz kararı toplantısı tarihi araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere ABD Merkez Bankası (Fed) 15 ay sonra ilk kez Haziran ayında politika faizini sabit tuttu. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. Bu doğrultuda gözler "Fed faiz kararı beklentisi ne yönde?" sorusuna çevrildi. İşte, Fed faiz toplantısı ile ilgili detaylar...
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz toplantısı tarihi belli oldu.
FED faiz kararı toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak ve 26 Temmuz akşamı saat 21.00'da faiz kararı açıklanacak.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.