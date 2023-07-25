Piyasaların gözü Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Temmuz ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor. Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

2023 FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ TAKVİMİ

25 - 26 Temmuz

19 - 20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12 - 13 Aralık