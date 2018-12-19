ABD Merkez Bankası ( Fed) 2018 yılının son toplantısında beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti. Karar oybirliğiyle alındı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Fed 2019 faiz artış beklentisini 3'ten 2'ye düşürdü. Fed'den yapılan açıklamada ''Ekonomik aktivite güçlü oranda artıyor. Ücret artışı güçlü'' denildi. Banka ekonomik görünüme dair risklerin aşağı yukarı dengeli olduğumu tekrarladı. Banka küresel gelişmelerin izleneceğini bildirdi.



ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Fed'e eleştirilerinin dozunu artırmış, faiz artırmama yönündeki çağrısını yinelemişti.

Kararın ardından Dolar /TL 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıktı.

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