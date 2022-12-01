Faiz kararının verileceği FED toplantısı için geri sayım başladı. En son yapılan FED toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Buna göre; FED, Ekim ayı politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltmişti. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.