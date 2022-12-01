Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak?

Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla beklenen FED toplantısı için tarih verildi. Ekim ayında açıklanan faiz kararında; politika faizi 75 baz puan artarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmişti. Şimdi gözler yeni toplantı sonra açıklanacak faiz kararında...

ABONE OL
  • FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

    Faiz kararının verileceği FED toplantısı için geri sayım başladı. En son yapılan FED toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşti. Buna göre; FED, Ekim ayı politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltmişti. Peki, FED toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.
  • FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

    FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    FED'in bir sonraki toplantısının ne zaman yapılacağı açıklandı.

    Yılın son FED toplantısı, 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

    Toplantı ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini açıklayacak. 
  • FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanacak?

    EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    ABD Merkez Bankası (FED) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.