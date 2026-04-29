FED faiz toplantısı tarihi 2026 Nisan: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için küresel piyasaların gözü toplantı tarihine çevrildi. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları başta olmak üzere tüm piyasalar, FED'in yeni faiz kararını yakından takip ediyor. Piyasa beklentilerine göre bu toplantıda faizlerin büyük ölçüde sabit bırakılması öngörülüyor. Hatırlanacağı gibi FED Ocak ve Mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda da faizi sabit bırakma kararı almıştı. Peki, "FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2026 Nisan FED faiz kararının açıklanacağı tarih...
ABD Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı için geri sayım başladı. FED, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını kamuoyuyla paylaşacak. FED faiz kararı; gram altın, ons altın, dolar/TL, euro kuru, Borsa İstanbul ve kripto para piyasaları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yatırımcılar kararın ardından açıklanacak FOMC metni ve FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısını dikkatle izleyecek. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FED'in Nisan ayı faiz toplantısı 28–29 Nisan 2026 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararının ise toplantının son günü olan 29 Nisan Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temkinli duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler güçlü kalmaya devam etti.
Bu gelişmelerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, İran savaşı kaynaklı yüksek petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesinin yüzde 2'lik enflasyon hedefine ilerlemeyi geciktirmesi durumunda faiz indirimlerinin 2026 sonrasına ötelenebileceğini söyledi.
Goolsbee, "Orta Doğu'daki petrol fiyat şoklarını çözer, enflasyonun gerilediğini ve yeniden yüzde 2 seviyesine doğru ilerlediğimizi görürsek, o zaman faiz indirimleri de masadaki seçenekler arasına girer." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de eninde sonunda faizlerin indirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Şu aşamada ise bekleyip görmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.
2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:
Nisan: 28 - 29 Nisan
Haziran: 16 - 17 Haziran
Temmuz: 28 - 29 Temmuz
Eylül: 15 - 16 Eylül
Ekim: 27 - 28 Ekim
Aralık: 8 - 9 Aralık