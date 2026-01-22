Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ 2026 OCAK! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

        ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklıyor. ABD'de açıklanan veriler ve aşağı yönlü revizyonlar, iş gücü piyasasında soğumanın sürdüğüne işaret ederken, işsizlik oranının gerilemesi Fed'in faiz indirimlerinde bir süre beklemede kalabileceği öne çıkardı. Fed aralık ayında gerçekleşen yılın son toplantısında Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığına çekmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte 2026 Ocak FED faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 21:25 Güncelleme: 22.01.2026 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        FED faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk faiz toplantısı, ocak ayının son haftasında gerçekşecek FED toplantısında açıklanacak. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 ile beklentilere paralel arttı. FED faiz toplantısı tarihi kadar, toplantıdan çıkacak faiz kararı da küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed toplantısı 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 28 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

        3

        FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        ABD'de çekirdek enflasyonun tahminlerin altında gerçekleşmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 2,6'lık sonuç vermesi, yatırımcıları fiyat istikrarının henüz tam anlamıyla sağlanamadığı düşüncesine yönlendirdi.

        Enflasyon raporunda, Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) ilişkin ekim ve Kasım 2025 verileri, geçen yıl ödenek kesintisinin yaşandığı döneme denk gelmesi nedeniyle toplanamadığından yer almadı.

        ABD Başkanı Donald Trump ise enflasyon verilerinin "düşük" olduğuna işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını "anlamlı ölçüde" düşürmesi gerektiğini ifade etti.

        Söz konusu verilerin ışığında Fed'in gelecekteki politika adımlarına ilişkin beklentilerde sınırlı değişiklikler göze çarptı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına dair öngörüler güçlü kalmaya devam ederken, yatırımcıların mart ve nisan aylarına yönelik beklentilerinin de bu duruşun süreceği yönünde yoğunlaştığı izleniyor.

        4

        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

        Ocak: 27 - 28 Ocak

        Mart: 17 - 18 Mart

        Nisan: 28 - 29 Nisan

        Haziran: 16 - 17 Haziran

        5

        Temmuz: 28 - 29 Temmuz

        Eylül: 15 - 16 Eylül

        Ekim: 27 - 28 Ekim

        Aralık: 8 - 9 Aralık

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        Bir ay sonra düğünü olacaktı! Ordu'da kaza: 1 ölü, 2'si çocuk 4 yaralı
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        G.Saray'dan Trabzonspor'a Oulai teklifi!
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        22 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü