        Haberler Bilgi FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ MART 2026 ! FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, faizler düşecek mi?

        Küresel piyasaların gözü bu toplantıda! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

        FED faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fed Başkanı Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısı ile büyüme verilerini ve faiz kararını açıklayacak. Altın ve döviz yatırımcıları FED toplantısında çıkacak faiz kararını yakından takip edecek. Hatırlanacağı gibi Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte 2026 FED faiz toplantısı tarihi...

        Giriş: 17.03.2026 - 20:15 Güncelleme:
        FED toplantısı için bekleyiş sürüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indiriminde eylül ayı bekleniyor. Küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek FED toplantısında, faizlerin düşüp düşmeyeceği toplantının ardından açıklanacak. Peki, "faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?" İşte detaylar...

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Fed faiz kararı 18 Mart Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.

        FED FAİZ KARARI İÇİN PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        ABD'de geçen hafta açıklanan verilere göre ülke ekonomisi 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,7 ile tahminlerin altında büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ABD ekonomisinin 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 1,4 büyüdüğü öngörülmüştü.

        Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilere paralel yükseldi.

        Makroekonomik veri akışının yanı sıra çarşamba günü Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın çarşamba günü politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için eylül ayı öne çıkıyor.

        2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

        FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

        Mart: 17 - 18 Mart

        Nisan: 28 - 29 Nisan

        Haziran: 16 - 17 Haziran

        Temmuz: 28 - 29 Temmuz

        Eylül: 15 - 16 Eylül

        Ekim: 27 - 28 Ekim

        Aralık: 8 - 9 Aralık

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
