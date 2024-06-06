Fed Haziran faiz kararını ne zaman açıklayacak? Piyasalarda beklenti ne yönde?
Küresel piyasaların belirleyicisi olan Fed'in faiz kararı bekleniyor. Piyasalarda, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar göz önüne alınarak Haziran ayı için herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor. Peki, Fed Haziran faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi. Haziran ayı faiz kararını bekleyen piyasalar bir yandan ne zaman faiz indirimi olacağını merak ediyor. Daha önceki tahminler Eylül ayını işaret etse de enflasyon oranında istenilen rakamlara ulaşılamaması, durumu belirsiz bir noktaya sürüklüyor. İşte, Fed toplantı tarihleri...
FED HAZİRAN FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.
FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.
FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLUR? FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR MU?
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında son 23 yılın zirvesine çıkardığı politika faizini yılın son çeyreğinde indirebileceği ihtimali öne çıkarken, Fed yetklililerinin temkinli açıklamaları ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.
Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi devam ederken, ABD ekonomisi yavaş yavaş soğuma sinyalleri verse de Fed'in yol haritasının henüz belirginleşmediği görülüyor.
Ülkede iş gücü piyasasının sıkı kaldığına yönelik veriler, Fed'in politika alanını daraltan başlıca etken olarak dikkati çekerken, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali de faiz indirimi için aceleci olunmayacağı söylemlerini destekliyor.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
30-31 Temmuz 2024
17-18 Eylül 2024
6-7 Kasım 2024
17-18 Aralık 2024