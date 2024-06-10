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        Haberler Bilgi Fed Haziran faiz kararı 2024: Fed faiz kararını ne zaman açıklayacak, faiz indirimi olur mu, beklentiler ne yönde?

        Fed Haziran faiz kararını ne zaman açıklayacak? Piyasalarda beklenti ne yönde?

        Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. ABD Merkez Bankası 2024 haziran ayı faiz kararı, PPK toplantısı sonrasında netlik kazanacak. İşte "Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı ile ilgili merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 20:36 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:36
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        Gözler Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi. ABD Merkez Bankası PPK toplantı takvimine göre bu sene 8 toplantı gerçekleştirilecek. Mayıs ayı Fed faiz kararı beklentileri, kararların açıklanacağı tarih ve konuyla ilgili detayları sizler için haberimizde derledik. İşte Fed faiz toplantısı ve kararları hakkında merak edilen soruların yanıtı...

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        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        FED'in Mayıs faiz kararı 12 Haziran'da açıklanacak. Kararın saat 21:00-22:00 arasında paylaşılması bekleniyor. PPK toplantısı ise 11-12 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

        FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir biçimde yüzde 5.25-5.50 aralığında sabit tuttu.

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        Diğer toplantı tarihleri:

        30-31 Temmuz 2024

        17-18 Eylül 2024

        6-7 Kasım 2024

        17-18 Aralık 2024

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