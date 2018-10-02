FED
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Fed'in başkan yardımcısından bankalara iyi haber

ABD Merkez Bankasının Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randal Quarles, toplam mal varlığı 250 milyar doları aşan bankalara yönelik disponibilite oranının azaltılabileceğini bildirdi

02.10.2018 - 20:03 | Güncelleme: AA

ABD Merkez Bankası ( Fed) Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Randal Quarles, toplam mal varlığı 250 milyar doları aşan bankalara yönelik regülasyonların azaltılabileceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre, ABD Senatosunun Bankacılık Komitesinde düzenlenen oturuma katılan Quarles, gelecek döneme yönelik finansal düzenlemelere ilişkin soruları yanıtladı.

Randal Quarles, Fed'in finansal regülasyonları gözden geçirmeye devam ettiğini ve bu süreçte sadece mal varlığına bakılmadığını belirterek, "Regülasyonları mevcut duruma uygun hale getirirken, sermaye boyutu birçok faktörden sadece biri olmalı." dedi.

Mal varlığı 250 milyar doları aşan bankaların da Fed'in değerlendirme alanında olduğunu bildiren Quarles, söz konusu bankalara yönelik disponibilite oranının azaltılabileceğini dile getirdi.

Disponibilite oranı, bankaların mevduatlarına karşılık kasalarında bulundurmaları gereken nakit miktarını belirliyor.

Fed, 2008 finansal krizinden sonra hayata geçen "Dodd-Frank Bankacılık Reformu" gereğince, mal varlığı 50 milyar doları aşan bankaları "sistematik öneme sahip finansal kuruluşlar" kategorisine almış ve ek zorunluluklar getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER