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Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5,00-5,25 seviyesinde sabit tutarken, para politikasına ilişkin belirsizliklerin güçlü kaldığı görülüyor

Fed'in para politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor
AA

ABD Merkez Bankası (Fed), 10 toplantıdır aralıksız devam eden faiz artışlarına dün itibarıyla ara verdi. Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümesini sürdürdüğüne işaret ettiği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, toplantı sonrası yaptığı sözle yönlendirmede, neredeyse tüm Fed yetkililerinin, enflasyonu zamanla yüzde 2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşündüğünü ifade etti.

ABD ekonomisinin geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığını ve son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümeye devam ettiğini gösterdiğini kaydeden Powell, enflasyonist baskıların yüksek seyretmeye devam ettiğini ve enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirme sürecinde katedilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

Powell, politika sıkılaşmasının talep üzerindeki etkilerinin başta konut ve yatırım olmak üzere ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğüne işaret ederek, "Ancak parasal sıkılaşmanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak kendini göstermesi zaman alacaktır." dedi.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Ekonomiye ilişkin tahminlerini açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye çekilirken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi. Gelecek yıl için yüzde 2,6'da sabit tutulan Fed'in çekirdek enflasyon tahmini, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 0,4'ten yüzde 1'e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e, 2025 için de yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e, 2024 ve 2025 için ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekildi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında yüzde 70 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, nihai faiz oranının yüzde 5,50-5,75 seviyesinde oluşabileceğinin de olasılık dahilinde bulunduğunu kaydetti.

ABD ekonomisinde yavaşlama eğiliminin Fed'in beklediği düzeyde olmadığını aktaran analistler, açıklanacak makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin Banka'nın para politikası kararları üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

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