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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, ABD Merkez Bankası ( Fed) ve Türkiye arasındaki herhangi bir swap hattı anlaşmasının siyasi değil, finansal ve parasal konulara dayandığını söyledi. Satterfield, Atlantik Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen online toplantıda, "Türkiye, birçok ülke gibi Fed ile doğrudan temas halinde" dedi.

Satterfield, "Potansiyel uygunlukla ilgili Fed'in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen belirli şartlar var. Bunlar finansal parasal gereklilikler, siyasetle bağlantılı değil" ifadelerini kullandı.