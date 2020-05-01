Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerPara
ABONE OL

'Fed'in Türkiye ile swap hattı için şartları siyasi değil finansal'

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield Türkiye ile Fed arasındaki muhtemel swap anlaşmasıyla ilgili olarak "Potansiyel uygunlukla ilgili Fed'in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen belirli şartlar var. Bunlar finansal parasal gereklilikler, siyasetle bağlantılı değil" dedi.

ABD Büyükelçisi
Reuters

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, ABD Merkez Bankası ( Fed) ve Türkiye arasındaki herhangi bir swap hattı anlaşmasının siyasi değil, finansal ve parasal konulara dayandığını söyledi. Satterfield, Atlantik Konseyi'nin ev sahipliğinde düzenlenen online toplantıda, "Türkiye, birçok ülke gibi Fed ile doğrudan temas halinde" dedi.

Satterfield, "Potansiyel uygunlukla ilgili Fed'in açık piyasalar komitesi tarafından belirlenen belirli şartlar var. Bunlar finansal parasal gereklilikler, siyasetle bağlantılı değil" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arçelik finansal teknolojiler şirketi Token'i sattı
PARAArçelik, Token'i sattı
Vakıfbank destek kredi başvuru sorgulama! Bireysel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı 1 Mayıs 2020
PARAVakıfbank kredi sorgulama ekranı
Halkbank kredi başvuru sorgulama! Halkbank 10000 temel ihtiyaç kredisi başvuru yap
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama! 2020 Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli bireysel temel ihtiyaç destek kredisi takip
PARAZiraat Bankası ihtiyaç kredisi başvuru
Bankalar bugün açık mı? 1 Mayıs 2020 - Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
PARABankalar bugün açık mı?
BDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı
PARABDDK, Aktif Rasyosu hesaplama ayrıntılarını paylaştı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 25 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 25 milyar lira
Fed'in kozları sınır tanımayacak
PARAFed'in kozları sınır tanımayacak
Halkbank kredi başvuru sorgulama! Halkbank 10000 temel ihtiyaç kredisi başvuru yap
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Yurt içi piyasalarda gözler Merkez Bankası Başkanı Uysal'a çevrildi
PARAYurt içi piyasalarda gözler MB Başkanı Uysal'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X