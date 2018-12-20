Dolar yeni güne 5.2930 TL seviyesinden başladı. Kur dün güne 5.33 civarında başlamış, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında 5.2116'ya kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faizi 25 baz puan artırmasının ardından 5.25 seviyesinden 5.2861'e çıkan Dolar/TL Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 5.32'ye yaklaştıktan sonra 5.30 civarında dengelenmişti.

Fed dün beklendiği gibi 25 baz puanlık artışı yaptı. Bankanın 2019 için iki artırım daha öngörmesi doları güçlendirdi.

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