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Fed'den yapılan açıklamada, Maaş Koruma Programının süresinde 3 aylık uzatmaya gidildiği bildirildi.

Söz konusu program kapsamında küçük işletmelere yönelik kredi akışıyla destek sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, programından faydalanmak için son tarihin 30 Haziran olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, halihazırda uygulamada olan diğer 13 kredi programının süresinin ise geçen yazdan bu yana kayda değer bir kullanım görülmediği gerekçesiyle planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi.